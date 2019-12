La ministre-conseillère à l'ambassade de Chine au Vietnam, Yin Haihong, lors de la cérémonie de célébration du 69e anniversaire de la Fête nationale de son pays en 2018. Photo: quandoinhandan.com.vn



Hanoï (VNA) - Les relations entre la Chine et le Vietnam ainsi qu'entre leurs deux Partis se développent bien, a déclaré la ministre-conseillère à l'ambassade de Chine au Vietnam, Yin Haihong, lors d'une conférence de presse donnée le 12 décembre à Hanoï.



En réponse aux questions de la presse sur les relations entre les deux pays, Yin Haihong a déclaré que les dirigeants des deux pays accordaient une attention particulière aux orientations de la coopération bilatérale et avaient tenu des discussions stratégiques sur des questions importantes concernant les relations bilatérales ainsi que la situation mondiale.



Elle a exprimé l'espoir que cette tendance de coopération continuerait à se poursuivre.



La diplomate a en outre indiqué que les liens économiques et commerciaux entre le Vietnam et la Chine étaient de plus en plus élargis. Le Vietnam est désormais l'un des 10 principaux partenaires commerciaux de la Chine, tandis que la Chine est un partenaire commercial de premier plan du Vietnam depuis de nombreuses années.



Elle a rappelé que les deux pays avaient mis en place de nombreux mécanismes de coopération, tels que des forums, des échanges entre habitants et entre jeunes. Le nombre de touristes chinois au Vietnam augmente, contribuant à promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



En outre, les deux Partis ont échangé de nombreuses délégations pour partager leurs expériences, a déclaré la diplomate chinoise, ajoutant que la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité était également très efficace.



Lors de la conférence de presse, l'ambassade de Chine a également informé des résultats de la quatrième session plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC), qui s'est tenue fin octobre dernier, et de la célébration du 20e anniversaire du retour de Macao à la Chine. –VNA