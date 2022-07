Hanoi (VNA) - Le nombre de volumes de recherche internationale sur le tourisme vietnamien en juin a bondi de 1.125% en glissement annuel, selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).

Le Vietnam rouvre complètement ses frontières aux touristes étrangers. Photo: VNA



De grands volumes de recherche d’informations touristiques vietnamiennes sont observés aux États-Unis, à Singapour, en Australie, en Inde, au Japon, en France, en Thaïlande, en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni.Pendant ce temps, les destinations les plus recherchées du pays étaient Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, l’île de Phu Quôc dans la province de Kiên Giang, Dà Nang, la ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa, la vieille ville de Hôi An dans la province de Quang Nam et la ville de Dà Lat dans la province de Lâm Dông.