Hanoi (VNA) - Selon des données de Google, les recherches internationales pour le tourisme au Vietnam augmentent d'environ 50%-75 %, le 4e taux de croissance le plus élevé au monde.

Accueil des touristes étrangers à Khanh Hoa. Photo : VNA



Après la réouverture complète du Vietnam au tourisme international depuis le 15 mars, les recherches pour le tourisme au Vietnam avaient continuellement maintenu une croissance élevée, montrant la forte reprise du secteur touristique du pays.



Les États-Unis, Singapour, l’Australie, le Japon, l’Inde, la France, l’Allemagne, la Thaïlande, le Canada et le Royaume-Uni sont les marchés les plus intéressés par le tourisme au Vietnam.



Les destinations vietnamiennes les plus recherchées par les visiteurs internationaux sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Phu Quoc, Da Nang, Hoi An, Nha Trang, Da Lat, Phan Thiet, Hue et Quy Nhon.



Fin avril 2022, le volume de recherche internationale pour les vols à destination du Vietnam a progressé de 1.114% et a continué d'augmenter en mai. Il y a eu des moments où il a augmenté de 2.000% par rapport à la même période en 2021.



En ce qui concerne le volume de recherche d’hébergements au Vietnam, au 1er avril 2022, le volume de recherche a augmenté de 103% par rapport à la même période en 2021, et à la mi-mai, il a enregistré une augmentation de 450%.- VNA