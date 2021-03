Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Au cours des deux premiers mois de l’année, les recettes budgétaires sont estimées à 246.449 milliards de dongs (10,715 millions de dollars), représentant 22,1% de l'objectif fixé et 98,6% du niveau enregistré à la même période de 2020.

Sur ce total, les recettes intérieures ont atteint 241.553 milliards, selon le Département général de la fiscalité. Les entreprises publiques ont contribué à 20,4% ; celles à participation étrangère, 25,4% ; le secteur privé, 26,5% ; l'impôt sur le revenu personnel, 25%.

En février, les activités commerciales, sportives et touristiques ont été réduites par rapport au mois précédent en raison des vacances du Têt (Nouvel An lunaire) et de la crise sanitaire covidienne.

En outre, un total de 19.741 entreprises ont temporairement suspendu leurs activités commerciales au cours des deux premiers mois, soit 60,5% de plus en un an, ce qui a eu des effets négatifs sur les recettes budgétaires de l'État. -VNA