Les recettes budgétaires de Hung Yen au cours des huit mois représentent 95,38% du plan annuel. Photo: VNA



Hung Yen (VNA) - Les recettes budgétaires de la province de Hung Yen (Nord) au cours des huit premiers mois de l’année ont atteint 21.900 milliards de dôngs, représentant ainsi 95,38% du plan annuel.

Sur ce montant, les recettes intérieures ont atteint 108% du plan annuel, s'élevant à 19.600 milliards de dôngs, tandis que celles en provenance des activités d'import-export ont atteint plus de 2.200 milliards de dôngs, représentant plus de 47% du plan annuel.

Pour l'ensemble de l'année, les recettes budgétaires de la province devraient atteindre 22.921 milliards de dôngs, dont 18.221 milliards de dongs de recettes intérieures et 4.700 milliards de recettes des activités d’import-export.

Ces derniers temps, les agences fiscales locales ont renforcé l'application des technologies de l'information, et accéléré les efforts pour simplifier les procédures administratives et améliorer la qualité de services, afin de créer des conditions favorables permettant aux contribuables de déclarer et de payer leurs impôts en temps opportun.

Les recettes budgétaires de la province au cours des huit premiers mois constituent un signe encourageant pour que la province atteigne son objectif pour l’ensemble de l’année. -VNA