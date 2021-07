Hanoi (VNA) - Quittez provisoirement le vacarme de la ville et participez aux activités de plein air au Vietnam ! Vous pourrez vivre de merveilleuses expériences.

Le plateau calcaire de Dông Van, province de Hà Giang (Nord), a été reconnu en 2010 membre du Réseau mondial des géoparcs (GGN). Photo : VNA

Le pays possède des parcours de golf exigeants, des chemins ruraux sinueux parfaits pour les balades à vélo, des sentiers montagneux qui attendent les randonneurs pédestres, des parcs nationaux majestueux, ou encore des villages de minorités ethniques où les visiteurs peuvent passer la nuit... Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts !Des vallées aux sommets escarpés, en passant par les collines en pente douce et les rizières qui s’étendent à perte de vue, les paysages variés du Vietnam permettent aux touristes d’expérimenter quelques-unes des meilleures randonnées pédestres du monde.Des cadres sublimesVous pouvez opter pour un trek de plusieurs journées avec un guide touristique qui vous conduira aux montagnes sans fin du Nord et où vous pourrez faire étape dans un village d’une ethnie minoritaire. Ou encore, vous pouvez choisir une randonnée de courte durée dans un parc national.Si vous désirez aller un peu plus vite, découvrez le pays au guidon d’une moto ! Vous verrez un Vietnam bien différent des images captées lors des voyages dits classiques. Les incontournables sont la célèbre piste Hô Chi Minh ou encore la superbe route Dông Van - Mèo Vac, dans la province montagneuse de Hà Giang (Nord). Cet axe, qui figure parmi les plus pittoresques du Sud-Est asiatique, vous conduira aux confins de belles vallées entourées de beaux rochers calcaires et constellées de petits villages dans la brume...Le homestayVoisine de Hà Giang, dans la province de Lào Cai, le Fansipan, culminant à 3.143 m d’altitude, est le toit du Vietnam. Situé à 9 km de la ville de Sa Pa, il est aussi le point culminant de l’Indochine.Pour comprendre vraiment le pays et ses hommes, séjournez chez l’habitant dans les montagnes du Nord ! Votre visite au Vietnam sera incomplète si vous ne passez pas une ou deux nuits dans un village traditionnel en vous mêlant aux activités quotidiennes locales. Le pays compte 54 ethnies avec leurs propres langues et dialectes, us et coutumes, cultures et usages. Vivre des journées chez l’habitant constitue ainsi le meilleur choix pour mieux comprendre le Vietnam.Dans le Sud, vous pouvez visiter le Parc national de Cát Tiên, une des plus importantes zones de préservation des grands mammifères du pays où vivent le gibbon à joue jaune, l’éléphant d’Asie, le gayal ainsi que nombre d’oiseaux rares.Le golfSi vous préférez venir vous détendre, prenez le temps de parcourir l’un des nombreux golfs ! Avec une cinquantaine de terrains à votre disposition, le Vietnam, doté d’un climat favorable et de somptueux paysages, est une destination de choix pour les golfeurs.Les terrains de golf du Vietnam tirent profit de la beauté naturelle du pays. Ici, vous jouerez entouré(s) d’une végétation luxuriante d’immenses rizières d’un vert éclatant... Jouer au golf sur les terrains créés par Nick Faldo, Greg Norman ou encore Colin Montgomerie est une belle façon de se détendre en plein air et de contempler la nature exceptionnelle du Vietnam. – CVN/VNA