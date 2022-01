Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 22 janvier 50 Vietnamiens d'outre-mer qui sont des intellectuels et des hommes d'affaires venus de 23 pays et territoires à travers le monde pour assister au « Programme de printemps natal 2022 ».

S'adressant à cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'il avait dépassé des jours à l'étranger. Alors, il a partagé les sentiments avec les Vietnamiens à l’étranger chaque fois que le Têt traditionnel arrive. «Les racines vietnamiennes sont toujours présentes dans le cœur de chaque Vietnamien », a-t-il souligné.

En raison de l'épidémie de COVID-19, de nombreuses personnes n'ont probablement pas pu rentrer chez elles ces deux dernières années. De nombreux gens n'ont pas pu voir leurs proches pour la dernière fois en raison des réglementations anti-épidémiques.

Le Premier ministre rencontre des Viet kieu. Photo : VNA



En 2021, la pandémie de COVID-19 continuera de se développer de manière compliquée avec de nouveaux variants plus dangereux qui se propageant plus rapidement dans le monde comme au Vietnam. Malgré les impacts du COVID-19, le pays a obtenu de nombreux résultats importants, notamment la croissance du PIB en hausse de 2,58%, le chiffre d'affaires d’import-export en hausse de 22,6% pour atteindre 668,5 milliards de dollars, - un niveau élevé jamais enregistré.



Le Premier ministre a affirmé que ces réalisations importantes étaient dues à la contribution active de la communauté des affaires et des populations, y compris la contribution importante, efficace, opportune et pleine de responsabilité pour la Patrie de plus de 5,3 millions des Vietnamiens d’outre-mer.

En 2022, le gouvernement continue d'améliorer l'efficacité de la protection des citoyens, de la gestion du travail et des étudiants ; d’encourager les agences et les associations à enseigner le vietnamien à l'étranger, de renforcer les liens entre les individus et les organisations vietnamiennes à l'étranger et dans le pays.



Le Parti et l'État continueront à perfectionner et à développer des politiques pour créer un environnement favorable pour que les Vietnamiens d'outre-mer contribuent au développement de leur pays ancestral. Dans l'immédiat, le gouvernement continuera de travailler avec d'autres pays pour rouvrir bientôt davantage de lignes aériennes afin de créer des conditions favorables au retour au pays des Vietnamiens à l’étranger ; de demander aux compagnies aériennes d'étendre les vols vers de nombreuses régions du monde, vers de nombreuses localités au pays pour promouvoir les voyages. - VNA