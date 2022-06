Les quatre cols les plus grandioses de la région Nord-Ouest

Le col d’O Quy Ho est aussi appelé col d’Hoang Lien car il traverse la chaîne d'Hoang Lien Son, ou col May (col des Nuages) car il est baigné une grande partie de l'année dans la brume. Empruntant la Nationale 4D, le col relie les provinces de Lao Cai et Lai Chau et sert ainsi de frontière entre ces deux localités. D’une longueur de 30 km, le col d’O Quy Ho est nommé « Col roi de la région Nord-Ouest » et est l’un des cols les plus longs du Nord du pays. Photo: VNP