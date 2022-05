Hanoi, 2 mai (VNA) – La «Semaine culturelle et touristique des six provinces du Viêt Bac et de Hanoï» a eu lieu du 15 au 17 avril dernier dans la capitale. C’était l’occasion pour les provinces de Hà Giang, Tuyên Quang, Thai Nguyên, Bac Kan, Cao Bang, Lang Son et pour Hanoï d’établir des partenariats pour développer le tourisme et de présenter leurs atouts respectifs auprès des touristes.

L'espace d’exposition de la province de Hà Giang. Photo: VOV



Cette semaine culturelle et touristique marque le début du programme annuel «À travers les terres patrimoniales du Viêt Bac», qui coïncide cette année avec la réouverture du pays au tourisme international. C’est la province de Hà Giang qui coordonne l’ensemble des activités, comme l’a indiqué Nguyên Hông Hai, le directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

“Cela fait des années que nos six provinces du Viêt Bac collaborent dans ce programme, mais c’est la première fois que nous organisons notre semaine culturelle et touristique à Hanoï. Nous faisons tout notre possible pour attirer les touristes», a-t-il dit.

Une série d’activités a été organisée autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), en plein cœur de la capitale. Toutes les destinations et tous les produits typiques des six provinces septentrionales ont été présentés. Si la province de Tuyên Quang a exposé ses meilleurs produits artisanaux sélectionnés dans le cadre du programme «À chaque commune son produit», la province de Thai Nguyên a, de son côté, dévoilé aux visiteurs les secrets de la fabrication de son célèbre thé. La province de Bac Kan a présenté la diversité culturelle des communautés ethniques qui la composent ainsi que ses meilleures destinations touristiques. La province de Hà Giang a, elle, invité les visiteurs à déguster le «thang cô», la soupe typique des Mông et à voir travailler quelques uns de ses artisans. Quant à la province de Cao Bang, elle était représentée par l’Association locale des voyagistes, dont Nguyên Thanh Tâm est membre.

«Nous avons distribué des brochures consacrées aux destinations touristiques les plus connues de Cao Bang, telles que la grotte de Pac Bo, le ruisseau de Lénine ou les cascades de Ban Giôc. Les touristes peuvent y trouver toutes les informations nécessaires, les indications géographiques et les histoires liées à ces sites. L’attention des visiteurs pour notre espace d’exposition nous rend très optimistes quant au potentiel de développement touristique de Cao Bang», a-t-elle constaté.

L'espace culturel de la province de Tuyên Quang. Photo: VOV

En plus des informations pratiques, les spécialités culinaires, les chants et les danses des différentes communautés de la région du Viêt Bac ont séduit un grand nombre de touristes potentiels, dont Pham Thuong Huyên et Nguyên Minh Thu.

«C’est une fête animée qui nous rend compte de la diversité culturelle du Viêt Bac. Ça me donne envie de réaliser mon plan de longue date de visiter cette région», a dit la première.

«La diversité culturelle du Viêt Bac est remarquable et les autochtones ont tellement de savoir-faire traditionnels à transmettre aux générations futures... Je ne vais pas tarder à y aller pour découvrir les paysages et la culture locale», a ajouté la seconde.

Après la «Semaine culturelle et touristique des six provinces du Viêt Bac et de Hanoï», le programme «À travers les terres patrimoniales du Viêt Bac» se poursuivra en juillet prochain essentiellement dans la province de Hà Giang mais aussi dans les autres provinces de la région. – VOV/VNA