Kon Tum (VNA) – La province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) et la province cambodgienne de Ratanakiri ont signé le 19 octobre à Kon Tum un document pour renforcer leur coopération au cours de la période 2023-2028.



Les deux localités ont convenu de promouvoir la connectivité en matière touristique entre Kon Tum et des provinces cambodgiennes.



Elles ont en outre décidé de renforcer et élargir leurs échanges culturels dont l’organisation d’un programme artistique et sportif annuel.



Elles se sont également engagées à renforcer leur coopération dans la formation et le développement des ressources humaines. Entre 2024 et 2029, Kon Tum accordera 10 bourses à des étudiants de la province de Ratanakiri.



La province de Ratanakiri continuera de créer des conditions favorables aux recherches et au rapatriement par Kon Tum des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge...



Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les deux provinces continueront de promouvoir la vulgarisation auprès de leurs populations des traités et protocoles de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune, de coopérer dans la lutte contre les criminalités...



Les provinces de Kon Tum et de Ratanakiri ont officiellement établi une coopération au développement socio-économique en mai 2016. -VNA