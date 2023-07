Singapour (VNA) - Davantage de produits vietnamiens de haute qualité ont atteint les consommateurs de Singapour grâce aux efforts de l’Office du commerce du Vietnam à Singapour et du détaillant singapourien FairPrice.

Les produits vietnamiens de haute qualité séduisent à Singapour. Photo: VNA

A en croire les chiffres de l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, le Vietnam a gagné une grande part de marché à Singapour pour les produits agricoles et de la pêche, y compris le poivre, les produits aquatiques, le riz, les légumes, le café, la noix de cajou et le caoutchouc.L’une des principales mesures pour aider les exportateurs vietnamiens à augmenter leurs expéditions vers le marché est de leur fournir des politiques et des mécanismes mis à jour ainsi que des réglementations sur le marché local, a indiqué son chef Cao Xuân Thang.Il a déclaré que l’Office du commerce du Vietnam à Singapour s’était associé non seulement à FairPrice mais également à d’autres chaînes de supermarchés de Singapour pour exploiter le potentiel de coopération entre les deux parties dans le commerce des produits agricoles.Selon FairPrice, plus de 600 types de produits agricoles vietnamiens sont disponibles dans les rayons de la chaîne de supermarchés FairPrice depuis 2018, et le nombre total pourrait franchir la barre du millier dans l’avenir.Cao Xuân Thang a fait savoir qu’afin d’accroître la présence de produits vietnamiens à Singapour, l’Office du commerce du Vietnam à Singapour a emmené une délégation FairPrice au salon alimentaire au Vietnam en novembre dernier.Notant que les consommateurs singapouriens accordent une attention croissante à la qualité des produits, il a conseillé aux entreprises nationales d’assurer la stabilité de la qualité de leurs produits.Irving Lim Wei Lun, un représentant de FairPrice, a déclaré que les consommateurs singapouriens ont tendance à préférer les produits vietnamiens et ont une forte demande de fruits tropicaux tels que le fruit du dragon, la noix de coco et la mangue.Il a conseillé aux exportateurs vietnamiens d’assurer la qualité et la sécurité de leurs produits pour conquérir le marché singapourien. – VNA