Les individus et collectifs sont à l’honneur à l’occasion des 10 ans de la mise en œuvre de la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien". Photo : VGP

Hanoï (VNA) - La proportion de produits vietnamiens est élevée sur le marché intérieur, de 80% à plus de 90% dans les canaux de distribution modernes et de 60% ou plus chez les détaillants traditionnels.



Cette information a été donnée lors de la conférence-bilan sur les 10 ans de la mise en œuvre de la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien", organisée récemment à Hanoi par le ministère de l'Industrie et du Commerce.



Lors de la conférence, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai a souligné que "la campagne a obtenu des résultats remarquables, en suscitant confiance et intérêt des consommateurs vis-à-vis des produits vietnamiens. De nombreux produits sont devenus une fierté du peuple vietnamien."



Selon les rapports des services de l'Industrie et du Commerce, certaines industries manufacturières vietnamiennes ont augmenté le taux de localisation et appliqué les sciences et technologies dans la production. La proportion de matières premières nationales pour l’industrie textile est d'environ 50%, pour celle du cuir et de la chaussure, de 40-50%,… La technologie 4.0 est appliquée dans la production automobile, la transformation du lait, le filé et la teinture afin d’augmenter la productivité, la qualité des produits...



Saluant les efforts et les résultats du ministère de l’Industrie et du Commerce dans la mise en œuvre de la campagne, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a estimé que les réalisations au cours de ces 10 dernières années avaient contribué à la réduction de l'inflation, à la stabilisation de la macro-économie, à la réduction du déficit commercial...



Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de poursuivre ses efforts, de rechercher des méthodes plus créatives, plus concrètes dans la mise en œuvre de la campagne dans les années à venir, afin de stimuler la volonté et la créativité des Vietnamiens, d'améliorer la qualité et le prestige des produits nationaux, de dominer le marché intérieur et de pénétrer de plus en plus les marchés internationaux. - CPV/VNA