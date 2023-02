Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Les produits vietnamiens, s'ils disposent de nombreuses perspectives d'exportation et de distribution directe dans les réseaux de vente au détail à l'étranger, doivent tout d'abord répondre aux exigences en termes de qualité, de prix et de facteurs de développement durable.



Lors de la conférence pour mettre en œuvre la décision du Premier ministre concernant le projet "Encourager les entreprises à accéder aux réseaux de distribution étrangers à l'horizon 2030", tenue le 22 février à Hanoï, de grands distributeurs étrangers comme Aeon, Walmart, ont recommandé aux exportateurs vietnamiens d'assurer la stabilité de la production, de la qualité et du prix des marchandises, tout en respectant les exigences en matière de protection de l'environnement.



En outre, la vente par le biais de canaux de commerce électronique transfrontaliers est également l'une des activités visant à amener les produits vietnamiens vers les canaux de distribution étrangers.

Selon Do Hong Hanh, directrice des partenariats stratégiques d'Amazon Global Selling Vietnam, a déclaré qu'en 2022, les exportations du Vietnam via Amazon ont été en plein essor avec une croissance de 80 %.

Près de 10 millions de marchandises vietnamiennes ont été exportées via des plateformes de commerce électronique, pour une valeur en hausse de 45 % par rapport à l'année dernière.

Les exportations vers les réseaux de distribution des groupes de vente au détail étrangers sont véritablement devenues un canal d'exportation efficace et durable, a déclaré Do Thang Hai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce.

"Nous aiderons les entreprises vietnamiennes à exporter leurs produits et à vendre des biens sur des plateformes d'e-commerce transfrontalières et continuerons à mobiliser le système bancaire pour soutenir les entreprises exportatrices avec des solutions de financement diversifiées", a affirmé Do Thang Hai.-VNA