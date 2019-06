Le stand de Vinamilk au 13e Congrès mondial de l'industrie du lait tenu à Lisbonne (Portugal). Photo: VNA



Lisbone (VNA) – Les produits biologiques de la société par actions du lait du Vietnam (Vinamilk) ont impressionné les délégués du 13e Congrès mondial de l’industrie du lait qui a eu les 26 et 27 juin à Lisbonne (Portugal).

Cet événement annuel a attiré 50 des plus grands producteurs de lait dans le monde. Vinamilk est le seul représentant asiatique à être invité à cet événement pour partager son histoire réussite sur le développement et la tendance des produits bio de premier plan au Vietnam et dans la région.

Vinamilk, la première entreprise laitière du Vietnam, est pionnière dans la production de lait en poudre pour enfant répondant aux normes biologiques européenne.

Elle prend également la tête du secteur en investissant dans un système de production biologique, des fermes d'élevage de vaches laitières aux usines dotées des technologies modernes.

En 2017, Vinamilk a inauguré la première ferme d'élevage de vaches laitières biologiques aux normes européennes et a lancé le lait frais biologique au Vietnam.

En mai dernier, elle a présenté la société Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd (Lao-Jagro) et lancé la construction d'un complexe d'élevage laitier biologique au Laos. D'un coût total de 500 millions de dollars, ce complexe s'étendra sur 20.000 ha avec 100.000 vaches laitières. La première phase coûtera 120 millions de dollars. Ce complexe appliquera des technologies 4.0 et respectera les normes biologiques européennes, américaines et japonaises.

La société, qui figure parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales de produits laitiers, s'est fixé pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars en 2021. –VNA