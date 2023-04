Hanoi (VNA) – Les produits aquatiques vietnamiens se sont solidement implantés sur le marché australien, représentant 23% des importations aquatiques totales de l’Australie l’année dernière, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

En 2022, l’Australie est devenue le sixième plus grand consommateur de produits aquatiques vietnamiens. Photo: congthuong.vn



Leur part de marché en Australie est bien supérieure au chiffre de 13% enregistré il y a cinq ans, démontrant leur croissance impressionnante.

L’année dernière, l’Australie est devenue le sixième plus grand consommateur de fruits de mer vietnamiens, après sa neuvième position en 2018, grâce aux incitations d’un certain nombre d’accords de libre-échange (ALE), notamment la Zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Plus particulièrement, les produits d’exportation aquatiques vietnamiens tels que les crevettes et le pangasius ont maintenant bénéficié de plus grands avantages, car les droits d’importation sont réduits à 0% grâce à l’application du CPTPP.

Les statistiques de VASEP indiquent que l’Australie a continuellement augmenté ses importations de produits aquatiques en provenance du Vietnam, dépensant 365 millions de dollars en 2022 contre 197 millions de dollars en 2018.

En particulier, les crevettes à pattes blanches représentaient la plus grande proportion des exportations vietnamiennes de produits de la mer vers ce marché, avec un chiffre d’affaires en hausse de 171% pour atteindre 259,5 millions de dollars. Les revenus de la crevette ont également représenté 71% de la valeur des exportations de fruits de mer vietnamiens l’année dernière.

De plus, parmi les trois principales exportations de produits de la mer vers l’Australie, les produits du barramundi représentaient 6% de la valeur totale des exportations, générant près de 21 millions de dollars de chiffre d’affaires.

L’Australie a également augmenté ses importations d’autres produits de la mer en provenance du Vietnam ces dernières années, le hareng, le thon, les palourdes et la sauce de poisson ayant augmenté respectivement de 158%, 81%, 68% et 190%.

En revanche, les exportations de pangasius vers l’Australie ont diminué de 18%, passant de 47 millions de dollars en 2018 à 38 millions de dollars l’an dernier.

Selon la VASEP, les exportations vietnamiennes de produits de la mer vers l’Australie au premier trimestre de l’année ont atteint 63 millions de dollars, soit une baisse de 32 % en glissement annuel. Sur ce chiffre, les exportations de crevettes, de pangasius et de barramundi ont chuté respectivement de 34%, 26% et 34%.

Cette baisse peut être attribuée à l’impact de l’inflation mondiale, provoquant une réduction de la demande en Australie.

Actuellement, le taux d’inflation de l’Australie se situe à 6,7%, ce qui est supérieur à l’objectif de la Banque de réserve d’Australie qui se situe entre 2% et 3%.

Les experts disent que l’inflation australienne devrait chuter plus rapidement que prévu, ce qui permettra aux produits aquatiques vietnamiens de se redresser progressivement sur le marché au cours du second semestre de l’année. – NDEL/VNA