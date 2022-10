Sydney (VNA) – L’Office du commerce du Vietnam en Australie présente les produits agricoles et aquatiques vietnamienne à Foodservice Sydney 2022 du 23 au 25 octobre, l’une des plus grandes expositions annuelles de l’industrie alimentaire et des services de restauration au monde.

Des visiteurs au pavillon vietnamien lors du salon Foodservice Sydney 2022

Les produits vietnamiens exposés comprennent fruits frais, assaisonnements emballés, grains de café, noix de cajou, aliments transformés, thé en sachets, fruits de mer surgelés et riz.



Les visiteurs du pavillon vietnamien peuvent également recevoir des cadeaux de riz Ông Cua ST25 et de goûter gratuitement cette variété de riz qui a remporté le prix du meilleur riz au monde et a récemment obtenu une marque en Australie.



L’Office du commerce du Vietnam en Australie a également aidé Foodeli Vietnam à installer son propre stand lors de l’événement pour présenter ses nouilles instantanées de Hanoi et les nouilles de riz instantanées de Bac Giang. Foodeli est désormais présente dans le système de distribution australien et gagne en popularité sur ce marché exigeant.



Dans le même temps, il organise une foire internationale des produits vietnamiens sur une plateforme numérique du 24 au 30 octobre, permettant ainsi aux entreprises vietnamiennes d’accéder efficacement aux consommateurs australiens.



Les deux événements font partie de la Semaine des marchandises vietnamiennes organisée par l’Office du commerce du Vietnam en Australie dans de nombreuses localités australiennes du 23 au 30 octobre.



Dans l’État d’Australie-Occidentale, il a collaboré avec la chaîne de supermarchés MCQ et Vietnam Airlines pour organiser un événement destiné à populariser les produits agricoles vietnamiens, offrant aux acheteurs une chance de gagner un billet aller-retour de Vietnam Airlines de l’Australie au Vietnam et d’empocher d’autres produits agricoles attractifs. – VNA