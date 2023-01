Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui des Finances ont révisé à la hausse les prix des carburants lors du dernier ajustement le 30 janvier.

À partir de 19h00 lundi 30 janvier, les prix du litre d’essence E5 RON 92 et RON 95-III ont augmenté de 977 et de 993 dôngs, respectivement. Les prix sont désormais de 22.329 dôngs le litre d’E5 RON 92 et de 23.147 dôngs le litre de RON 95-III.

Le diesel 0.05S se vend à 22.524 dongs le litre (+890 dongs), le pétrole lampant, 22.576 dongs le litre (+767 dongs), le mazout 180CST 3.5S, 13.934 dongs le kilo (+568 dongs).

Les deux ministères ont également décidé de prélever 850 dôngs par litre pour l’E5 RON 92 et 950 dôngs par litre pour le RON 95 du Fonds de stabilisation des prix des carburants. -VNA