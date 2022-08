Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors du dernier ajustement effectué le 22 août par les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances, les prix de l'essence restent inchangés tandis que ceux du pétrole connaissent une hausse de 730 à 850 dongs le litre (à l'exception du mazout).

Ainsi, les prix de l'essence RON 95-III et de l’essence E5 RON 92 restent au niveau de 24.660 dongs et de 23.720 dongs le litre, respectivement.

Le gazole et le pétrole lampant se vendent désormais à 23.750 dongs et 24.050 dongs le litre, soit une hausse de 850 dongs et de 730 dongs, respectivement. Le prix du mazout reste inchangé au niveau de 16.540 dongs le kilo.-VNA