Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances ont décidé d'augmenter les prix des carburants par décision qui a pris effet le 17 juillet 2019 à 17h00.



Le prix de l’E5 RON est désormais de 20.279 dôngs le litre, celui du RON 95-III, de 21.235 dôngs, du diesel 0.05S, de 16.997 dôngs, du pétrole lampant, de 15.959 dôngs, et le prix du mazout 180CST 3.5S, de 15.980 dôngs le kilo.

Il s'agit de la deuxième hausse consécutive des prix des carburants après trois baisses consécutives depuis le mois de mai.

Selon ces deux ministères, ces derniers jours, les prix des produits pétroliers dans le monde ont fortement augmenté. 15 jours avant le 17 juillet 2019, les cours mondiaux moyens des carburants étaient de 72,109 dollars le baril d’essence RON 92, de 74,503 dollars le baril d’essence RON 95, de 77,925 dollars le baril de diesel 0.05S, de 78,316 dollars le baril de pétrole lampant et de 430,891 dollars la tonne du mazout 180CST (+13,405 dollars).

Les ministères ont décidé de continuer de recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (FSPC). Concrètement, les prélèvements sur ce fonds sont de 100 dôngs le litre pour l’E5 RON 92, de 500 dôngs le litre pour le RON 95, le diesel, le pétrole lampant et le mazout. –VNA