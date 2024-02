Économie Promotion des exportations vietnamiennes de fruits et légumes au salon Fruit Logistica 2024 Sept entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et la transformation de fruits et légumes participent au salon leader mondial de la commercialisation des fruits et légumes, Fruit Logistica 2024.

Économie Mise en service du portail national pour la responsabilité élargie des producteurs Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a annoncé le fonctionnement officiel du portail national sur la responsabilité élargie des producteurs (REP), aidant les fabricants et importateurs à enregistrer et déclarer leurs activités.

Économie Le PM veut renforcer la connectivité logistique pour les produits agricoles Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment publié une dépêche visant à améliorer la connectivité logistique pour stimuler la consommation et l'exportation de produits agrico-sylvicoles et aquatiques, les considérant comme l'une des tâches clés du développement agricole et rural.