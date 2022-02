Des habitants font des achats dans un supermarché à la mégapole du Sud. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’indice des prix à la consommation (IPC) de Hô Chi Minh-Ville en janvier a augmenté de 0,25% par rapport à décembre 2021 et de 1,42% par rapport à la même période de l’an dernier, a rapporté mercredi 2 février l’Office municipal des statistiques.



Par rapport au mois dernier, la hausse a été observée dans huit groupes de marchandises référencés : celui ayant connu la plus élevée hausse concerne le transport (1,27%).



En revanche, les prix des groupes que sont des restaurants et services d'alimentation, des équipements et ustensiles ménagers et des postes et télécommunications ont diminué respectivement de 0,15%, de 0,13% et 0,07%. -VNA