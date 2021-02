Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les prix à la consommation à Hô Chi Minh-Ville ont montré de légères fluctuations le 16 février, ou le cinquième jour du Nouvel An lunaire et le dernier jour des vacances du Nouvel An lunaire (Têt) alors que la plupart des commerçants de produits frais reprennent leurs activités.

Photo d’illustration : VNA

Il convient de noter que les prix des légumes et des fruits frais ont augmenté de façon remarquable par rapport à la période précédant le Têt, car les consommateurs ont tendance à acheter davantage de ces produits après les festins pendant les vacances.



Les rapports du marché de gros de Thu Duc indiquent que les approvisionnements en légumes, fruits et fleurs sont abondants à des prix stables.



Outre les marchés humides, la plupart des supermarchés, des magasins de proximité et des centres commerciaux de la ville doivent rouvrir le 17 février, garantissant ainsi l’approvisionnement en marchandises lorsque les résidents reviennent en ville après les vacances.



Dans le contexte de l’évolution imprévisible de l’épidémie de Covid-19 dans la mégapole du Sud et le pays, les entreprises locales ont stocké 57,5 millions de masques faciaux et 3,39 millions de bouteilles de désinfectant pour les mains pour répondre aux demandes de prévention du Covid-19. – VNA Il convient de noter que les prix des légumes et des fruits frais ont augmenté de façon remarquable par rapport à la période précédant le Têt, car les consommateurs ont tendance à acheter davantage de ces produits après les festins pendant les vacances.Les rapports du marché de gros de Thu Duc indiquent que les approvisionnements en légumes, fruits et fleurs sont abondants à des prix stables.Outre les marchés humides, la plupart des supermarchés, des magasins de proximité et des centres commerciaux de la ville doivent rouvrir le 17 février, garantissant ainsi l’approvisionnement en marchandises lorsque les résidents reviennent en ville après les vacances.Dans le contexte de l’évolution imprévisible de l’épidémie de Covid-19 dans la mégapole du Sud et le pays, les entreprises locales ont stocké 57,5 millions de masques faciaux et 3,39 millions de bouteilles de désinfectant pour les mains pour répondre aux demandes de prévention du Covid-19. – VNA