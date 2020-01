Hanoi (VNA) – Depuis le 1er Janvier dernier, le Vietnam assume la présidence de l’ASEAN. Placée sous le thème «Cohésif et réactif», l’Année de la présidence de l’ASEAN du Vietnam sera rythmée par 300 manifestations d’ordre politique, diplomatiques économique et culturelle.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la cérémonie de clôture du 35e Sommet de l’ASEAN et de réception de la présidence vietnamienne de l’ASEAN. Photo : VNA



Les priorités du Vietnam

Solidarité et unanimité ; connexion régionale et adaptation aux exigences de la quatrième révolution industrielle ; sentiment d’appartenance et valeurs communes de l’ASEAN ; coopération avec les partenaires ; et efficacité seront les cinq mots d’ordre du Vietnam à la tête de l’ASEAN.

Pour mener à bien les activités de l’association, le Vietnam s’est longuement et minutieusement préparé, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung, secrétaire général de la commission nationale chargée de l’ASEAN 2020.

«Nous avons crée une commission dés la fin de l’année 2018 afin de définir notre feuille de route. Les questions de sécurité, de logistique et tous les aspects de gestion médicale ont été rigoureusement examinés pour garantir le parfait déroulement des manifestations qui seront organisées en 2020.»

L’année 2020 a débuté par la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN qui s’est tenue en janvier à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà (Centre).

Les sommets prévus en avril et en novembre seront les manifestations les plus importantes de l’année. Le Vietnam accueillera également une vingtaine de réunions ministérielles dont la 41e édition de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN qui aura lieu en août dans la province de Quang Ninh.

La détermination du pays

2020 sera une année importante car elle marquera les cinq ans de la Déclaration de la constitution de la communauté de l’ASEAN et le premier bilan des objectifs fixés dans le cadre de la Vision de l’ASEAN 2025.

Pendant sa présidence, le Vietnam veillera tout particulièrement à renforcer les liens politiques et économiques entre les différents pays membres. Il s’appliquera également à répondre aux nouvelles exigences et influences régionales et mondiales et à renforcer l’influence de l’association auprès de la communauté internationale.

Membre actif et responsable de l’ASEAN depuis 25 ans, le Vietnam a présidé avec succès l’association en 2010. Honoré de remplir dix ans plus tard cette même ambitieuse mission, le pays entend poursuivre et mener à bien les objectifs fixés par ses prédécesseurs.

Nguyên Quôc Dung a souligné : «Dix ans après sa première présidence, la position qu’occupe le Vietnam à l’international s’est très nettement améliorée. Notre pays a gagné la confiance et le soutien de beaucoup de pays dans la région. Nous avons également accumulé beaucoup d’expériences internationales. Nous sommes prêts à assumer avec force et détermination ce poste important.»

Fort d’une première expérience réussie en 2010, le Vietnam dispose de tous les atouts pour mener à bien les missions qui lui sont aujourd’hui conférées en tant que président de l’ASEAN. – VOV/VNA