Hanoi (VNA) – Les habitudes de consommation et les mesures de stabilisation des prix expliquent que l’inflation au Vietnam au premier semestre n’a pas augmenté autant que dans de nombreux autres pays du monde.

Au premier semestre, l’IPC a augmenté de 2,44% en rythme annuel. Photo : VNA

La pression inflationniste au Vietnam est inférieure à celle des autres pays, selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong. Malgré l’inflation galopante à l’échelle mondiale, l’indice des prix à la consommation (IPC) dans le pays a assez peu augmenté. Au cours des six premiers mois de 2022, l’IPC a crû de 2,44% en rythme annuel.L’économie nationale est profondément imbriquée au reste du monde et les importations de matières premières dépendent des pays étrangers. L’augmentation du prix des matières premières étrangères entraîne ainsi une hausse des prix sur le marché intérieur, et donc une inflation. En tête de cette augmentation des prix : les carburants, l’acier, les engrais... En revanche, le Vietnam est autosuffisant en nourriture, qui représente 40% du total des biens, ce qui réduit la pression inflationniste.S’agissant des solutions déployées pour freiner l’inflation, le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a indiqué qu’il était nécessaire de continuer à mettre en œuvre une politique monétaire volontariste et flexible, en étroite coordination avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques. Il faut favoriser le développement des entreprises et des ménages, assurer la sécurité sociale, restructurer l’économie, créer une percée dans les secteurs des infrastructures et de la transformation numérique. “Le cœur de l’économie ne réside pas seulement dans les politiques fiscales et monétaires, mais fondamentalement, ces politiques doivent viser les entreprises et les habitants”, a déclaré le ministre des Finances.“Le contrôle de l’inflation est un problème mondial aujourd’hui. Les gouvernements et les banques centrales des pays mettent en œuvre de nombreuses mesures de lutte. Notre dépendance aux importations de matières premières est importante, nous sommes donc soumis à une pression inflationniste”, a affirmé la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông.Au cours du premier semestre, l’inflation a toujours été maîtrisée dans le pays, avec seulement 2,44%, une hausse principalement due à l’augmentation des cours mondiaux des matières premières. Actuellement, les enveloppes du programme de relance économique n’ont pas été décaissées. Selon la gouverneure, d’ici la fin de l’année, il sera nécessaire de suivre de près l’avancement du décaissement des enveloppes du programme de relance économique pour aboutir à des mesures de gestion appropriées et conformes à la situation réelle. Il est toujours important de coordonner les politiques monétaires, budgétaires et de contrôle des prix, en particulier quand il s’agit de contrôler l’inflation.Trois raisons qui freinent l’inflationNguyên Trung Tiên, directeur général adjoint de l’Office général des statistiques, a expliqué les raisons principales permettant au Vietnam de contrôler l’inflation.Premièrement, la liste des biens et services représentative de l’indice des prix à la consommation est différente selon les pays car elle dépend des habitudes de consommation des ménages. Les structures de ces habitudes varient d’un pays à l’autre. Par exemple, les ménages aux États-Unis et en Europe consacrent une grande partie de leur budget de consommation pour le logement, l’électricité, l’eau, le gaz, les transports, la culture et les loisirs, tandis que les ménages vietnamiens dépensent principalement pour l’alimentation. Le conflit russo-ukrainien a également entraîné une augmentation rapide du prix du pétrole brut, du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Les États-Unis et les pays occidentaux ayant une grande proportion de leurs dépenses de consommation consacrée aux dépenses énergétiques, leur taux d’inflation est plus élevé qu’au Vietnam.Deuxièmement, le Vietnam est un pays ayant une offre abondante de produits alimentaires. En plus de répondre pleinement aux besoins de consommation de la population, cela permet également d’exporter vers le monde entier, et ainsi, de stabiliser les prix.Troisièmement, afin de répondre de manière proactive aux défis d’une pression inflationniste croissante et de limiter les impacts négatifs sur le développement socio-économique, le gouver-nement a ordonné aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre simultanément des mesures de stabilisation des prix. Les politiques et les mesures financières et monétaires promulguées en temps opportun ont considérablement réduit la pression sur le niveau des prix : stabilisation à des bas niveaux des taux d’intérêt des prêts ; réduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour certains groupes de biens et services de 10 à 8% à compter du 1er février 2022 ; réduction de 50% de la taxe sur la protection de l’environnement pour les carburants du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; réduction de 37 redevances et charges au cours du 1er semestre. De plus, la gestion des prix des carburants a suivi de près les mouvements des prix mondiaux. Les localités ont renforcé la gestion des prix, et de nombreuses entreprises participent activement au programme de stabilisation.