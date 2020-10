Hanoi (VNA) - Les dirigeants des parlements ont adressé leurs félicitations à la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, pour l’organisation réussie de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-41) du 8 au 10 septembre.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân (centre). Photo : VNA

Le président de la Chambre des représentants de la Thaïlande Chuan Leekpai, la présidente du Storting norvégien Tone Wilhelmsen Trøen et le président de la Chambre des représentants du Maroc Habib El Malki ont remercié l’Assemblée nationale du Vietnam pour ses efforts pour aider les parlements à assister à l’événement historique.

La présidente du Storting norvégien Tone Wilhelmsen Trøen a déclaré que les relations étroites de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et les préparatifs professionnels des législateurs vietnamiens avaient contribué au succès de cet événement important.

Ils ont affirmé que le thème «Diplomatie parlementaire pour une communauté ASEAN cohésive et réactive» de l’Année de l’AIPA 2020 revêtait une importance pour la région.

L’AIPA-41 fournit une plate-forme pour des discussions franches et efficaces entre les législateurs, reflète la ferme volonté des parlements membres de l’AIPA d’aider les gouvernements membres de l’ASEAN à surmonter les difficultés, à prévenir la pandémie de Covid-19 et à promouvoir la coopération et le développement de la communauté de l’ASEAN, ont-ils déclaré.

Ils se sont dits fermement convaincus que les résultats de l’AIPA-41 contribueront à renforcer davantage les relations existantes entre les parlements membres de l’AIPA ainsi que les liens entre les parlements membres de l’AIPA et l’ASEAN.

Le président de la Chambre des représentants de la Thaïlande Chuan Leekpai a soutenu qu’une telle connectivité contribuera à élever la Communauté de l’ASEAN à une plus grande hauteur.

À cette occasion, les dirigeants des parlements norvégien et marocain ont remercié l’Assemblée nationale du Vietnam d’avoir admis la Chambre des représentants du Maroc et le Storting norvégien en tant qu’observateurs de l’AIPA.

Ils ont exprimé leur conviction que le nouveau poste créera un moteur de collaboration entre les parlements et les membres de l’AIPA. - VNA