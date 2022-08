Phnom Penh, 1er août (VNA) - L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de la délégation vietnamienne de hauts officiels de l'ASEAN (SOM), ainsi que des représentants d'autres pays membres du bloc, ont assisté le 1er août à une réunion du SOM à Phnom Penh, pour les préparatifs du 55e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-55) et ses réunions connexes.

Photo : VNA



Les délégués ont discuté et convenu de l'ordre du jour et des activités liées à la grande réunion de l'ASEAN, après trois ans d'interruption de l'organisation en personne en raison de la pandémie de la COVID-19 .

Dans les prochains jours, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et leurs partenaires participeront à plus de 20 activités dans le cadre de l'ASEAN, de l'ASEAN 1, de l'ASEAN 3, du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et du Forum régional (ARF), afin de proposer les orientations pour le développement de la Communauté de l’ASEAN après 2025, discuter de l'orientation de la relation entre le bloc et les partenaires, et traiter de la situation internationale et régionale, ont-ils souligné.

Lors de la réunion, les chefs du SOM de l'ASEAN ont également axé les discussions sur la construction de documents à présenter aux ministres des Affaires étrangères des pays membres, notamment le communiqué commune de la AMM-55, le plan d'action pour améliorer la mise en œuvre de du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), et rend compte de la mise en œuvre des plans d’actions de coopération entre le bloc et ses partenaires.

Comme prévu, l'AMM-55 et les événements connexes associés débuteront officiellement demain, 2 août, dans la capitale cambodgienne.- VNA