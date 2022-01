Lào Cai (VNA) – La zone touristique nationale de Sa Pa, province montagneuse de Lào Cai (Nord) a accueilli du 1er au 3 janvier 2022 17.346 touristes, générant un chiffre d’affaires de 46 milliards de dôngs.

Le mont Fansipan qui, avec ses 3.143 m, est surnommé au sens propre comme au figuré le «Toit de l’Indochine». Photo: VNA



Bien que le nombre de visiteurs représente seulement 30% du bilan de la même période de 2021, c’est un bon signe montrant la reprise du secteur touristique de Sa Pa et de Lào Cai après une année touchée par l’épidémie de Covid-19.

Les autorités de Sa Pa ont mis tout en œuvre pour favoriser le séjour des touristes et de les aider à profiter des meilleurs services et produits touristiques durant les jours fériés, contribuant à maintenir et à affirmer la marque "Lào Cai - Destination sûre",

Reine des montagnes et porte d’entrée pour découvrir les ethnies minoritaires et les paysages somptueux du Nord-Ouest, le bourg de Sa Pa est réputé pour ses paysages magnifiques et la richesse culturelle de ses ethnies minoritaires. C’est vraiment une destination idéale pour ceux qui aiment la nature et, notamment, pour les amateurs de randonnée pédestre.

Sa Pa a conservé toute sa beauté sauvage, et compte de nombreuses merveilles naturelles comme Thac Bac (chutes d’Argent), Câu Mây (pont de Rotin), Hàm Rông (Mont de la mâchoire du Dragon), Mont Fansipan (3.143 m d’altitude), surnommé le "toit de l’Indochine". Les rizières en terrasses accrochées aux versants pentus qui déclinent toutes les gammes de verts sont l’une des attractions majeures. – VNA