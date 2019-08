Tam Coc-Bich Dong est une destination de nombreux voyageurs étrangers une fois arrivée à Ninh Binh. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Argentine a organisé le 14 août à Buenos Aires une rencontre avec des voyagistes argentins pour leur présenter le Vietnam et ses potentiels touristiques.

Lors de cet événement, l’ambassadeur vietnamien en Argentine, Dang Xuan Dung, a affirmé qu’avec sa politique d’ouverture, sa croissance économique continue et sa stabilité socio-politique, le Vietnam était une destination de prédilection de nombreux touristes qui désirent découvrir sa culture séculaire et diversifiée, ainsi que ses beaux paysages.

Selon l’ambassadeur, le nombre de voyageurs étrangers au Vietnam a continuellement augmenté ces dernières années. Le pays en a accueilli plus de 15 millions l’an dernier et plus de 8,5 millions au premier semestre 2019. Il a souhaité qu’à travers les agences de voyage argentines, le Vietnam puisse accueillir un plus grand nombre de touristes de ce pays d’Amérique du Sud.

A cette occasion, les représentants des voyagistes argentins participants ont regardé des vidéos sur le Vietnam et se sont renseignés sur des informations liées à l’élaboration de circuits touristiques.-VNA