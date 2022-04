Hanoi (VNA) - Les ports maritimes de la province de Quang Nam (Centre) ont enregistré une croissance exponetielle du volume de fret manutentionné ces dernières années et devraient faire de nouvelles percées.

Un coin du port maritime de Chu Lai, à Quang Nam. Photo : VNA

Malgré les impacts de la pandémie de Covid-19, le débit des ports maritimes locaux a tout de même atteint l’objectif de plus de 2,5 millions de tonnes en 2021.

Le bilan a dépassé 702.820 tonnes au cours des trois premiers mois de 2022, dont 144.050 tonnes d’exportations, 86.847 tonnes d’importations et 471.923 tonnes de fret intérieur, selon le directeur de l’Autorité portuaire maritime de Quang Nam, Truong Hoàn Lac.

Il a déclaré qu’avec l’augmentation de la production et du débit, en particulier le volume croissant des exportations et des importations via les ports maritimes de la zone économique ouverte de Chu Lai, le fret manutentionné dans les ports maritimes de la province devrait dépasser les 4 millions de tonnes cette année et atteindre 13 à 16 millions de tonnes d’ici 2030.

Quang Nam présente de nombreux avantages grâce aux liaisons aériennes, routières, ferroviaires et maritimes, alors que les infrastructures de transport sont relativement complètes. La tâche consiste maintenant à exploiter le potentiel local pour développer les ports maritimes, a noté le responsable.

Un représentant de l’Administration maritime du Vietnam a déclaré qu’avec une côte de plus de 100 km de long, Quang Nam a été identifié par le ministère des Transports comme un centre portuaire important dans le Centre.

Des conteneurs dans le port maritime de Chu Lai, à Quang Nam. Photo : VNA

Créée en 2011, l’Autorité portuaire maritime de Quang Nam n’a cessé de procéder à des réformes, d’améliorer l’efficience et l’efficacité de sa gouvernance et de créer des conditions optimales pour que les activités portuaires deviennent un élément clé du secteur des services.



Truong Hoàn Lac a indiqué que l’autorité s’efforce d’appliquer les services publics en ligne aux niveaux 3 et 4, les niveaux les plus élevés, pour la plupart des procédures administratives pour les navires arrivant et quittant les ports maritimes locaux.



Le temps nécessaire au traitement des procédures a été ramené d’une heure à 15-30 minutes, tandis que 98% des procédures sont traitées par voie électronique, créant ainsi un environnement favorable et transparent pour les entreprises. Cela a donné une impulsion aux activités maritimes et séduit les entreprises de transport maritime, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des ports maritimes locaux, a-t-il ajouté.



Dans le plan de développement du système portuaire vietnamien d’ici 2020 avec une vision à l’horizon 2030, le port de Chu Lai dans la zone économique ouverte de Chu Lai est l’un des 15 de ce type à l’échelle nationale à être développé à partir d’un port maritime de deuxième niveau (ce qui signifie un port maritime local intégré) en un port de premier rang (un port national qui sert de porte d’entrée régionale).



Pour ce faire, le Comité populaire de Quang Nam a approuvé un plan de développement du port de Chu Lai qui vise à en faire un centre de transport et de commerce intérieur et international dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre, et une porte d’entrée vers la Mer Orientalee des Hauts Plateaux du Centre, du Sud du Laos, du Nord-Est du Cambodge et de la Thaïlande. – VNA