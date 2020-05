Lang Son (VNA) - Les portes frontalières auxiliaires de la province de Lang Son, dans le Nord du pays, n’ont pas encore repris leurs activités comme les autorités chinoises ferment toujours leurs côtés par crainte de la pandémie de COVID-19.

Des camions attendent de passer la porte frontalière de Tân Thanh dans la province de Lang Son. Photo : VNA

Pham Hông Tiên, directeur du conseil de gestion de la zone économique de la frontière de Dông Dang-Lang Son, a indiqué que le conseil avait eu des entretiens avec les agences compétentes de la ville de Pingxiang en Chine le 8 mai pour discuter de la réouverture des portes frontalières auxiliaires locales.Lors des discussions, le bureau du comité de pilotage pour la lutte anticoronavirus dans la province chinoise du Guangxi a déclaré qu’il ferait part des opinions de Lang Son à leurs autorités afin que les infrastructures puissent être rouvertes dès que possible, a-t-il ajouté.Selon le Département provincial de l’industrie et du commerce, cinq portes frontalières à Lang Son sont toujours ouvertes pour servir les activités commerciales.Dimanche 10 mai, 249 camions ont franchi la porte frontalière internationale de Huu Nghi pour expédier des marchandises vietnamiennes vers la Chine alors que 308 autres ont transporté des produits de l’autre côté de la frontière vers le Vietnam.La porte frontalière de Tân Thanh a enregistré 85 camions d’exportations et 36 d’importations, la gare de Dông Dang 10 voitures d’exportations de minerai et deux autres d’importations de biens de consommation et la porte frontalière de Chi Ma trois camions d’importations. Entre-temps, aucun véhicules avec des exportations et des importations n’a franchi la porte frontalière de Côc Nam. – VNA