Colloque sur les politiques pour les femmes travailleuses et le renforcement de l’égalité de sexes dans le projet Code du Travail amendé. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les politiques pour les femmes travailleuses et le renforcement de l’égalité des sexes dans le projet Code du Travail amendé tel sont le thème d’un colloque qui a été organisé le 8 août à Hanoï par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Selon le classement de l’espérance de vie "saine" des personnes de plus de 60 ans dans 183 pays de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Vietnam se classe au 41e rang, et au 5e parmi 46 pays asiatiques, derrière Singapour, le Japon, la République de Corée et l’Israël. Par conséquent, l’augmentation de l’âge de la retraite de 5 ans pour les femmes et 2 ans pour les hommes est totalement probable.

Pham Truong Giang, chef du Département des assurances sociales (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), a affirmé que le relèvement de l’âge de la retraite contribuerait à faire face à la pénurie des travailleurs dans un avenir proche, à assurer la durabilité, en matière sociale et financière, du système de bien-être social. Il s’agit également d’une tendance inévitable des pays du monde et cela témoigne de l’égalité des sexes.

Concernant le Code du Travail amendé, Mme Dam Van Thoa, représentante de l’Union des femmes du Vietnam, a affirmé que de nombreuses réglementations du code ont été amendées en vue de promouvoir l’égalité, d’éliminer les réglementations faisant des obstacles à l'emploi pour les femmes travailleuses, de compléter les réglementations sur les droits et les responsabilités des hommes travailleurs, et de contribuer à changer la prise de conscience de la société sur le rôle et la position des travailleurs et travailleuses.

Le projet de Code du travail amendé continue de compléter les réglementations afin de garantir et de promouvoir l'égalité des sexes. Le code devra continuer d'affirmer les politiques et les mesures de l'État vietnamien visant à protéger les femmes travailleuses et les mères.

En particulier, ce projet de Code du travail contient de nombreuses nouvelles questions liées aux politiques pour les femmes travailleuses et à la promotion de l'égalité des sexes, dont la réduction et l’élimination de l’écart entre les hommes et les femmes s’agissant de l’âge de la retraite. -VNA