Des randonneurs au sommet Pu Si Lung. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Située au nord-ouest du pays, la province de Lai Châu possède un paysage naturel sublime. Les sommets à couper le souffle qui constituent la chaîne de montagnes de Hoàng Liên Son ont été élus par les touristes comme les plus beaux sommets du Vietnam.



Frontière naturelle entre le Vietnam et la Chine, le sommet Pu Si Lung culmine à 3.083m d’altitude et se situe à Pa Vê Su, une commune rattachée au district de Muong Tè, dans la province de Lai Châu. Il héberge la rivière Nâm Si Luong et de vieilles forêts primitives.

“Les sommets de Lai Châu en général abritent de vieilles jungles qu’on ne trouve pas ailleurs. Sur place, on peut s’immerger dans ce paysage magnifique… Que peut-on demander de plus?”, indique Hoàng Quôc Viêt, un touriste de Hô Chi Minh-Ville.

Aussi connu sous le nom de Cô Trâu, Ta Liên Son n’est pas le sommet le plus haut, mais il est très prisé par les randonneurs. Avec une altitude de 2.996m, ce sommet, qui se trouve dans la commune de Ta Lèng, du district de Tam Duong, est idéal pour la chasse aux nuages. Outre sa verdure luxuriante, en fonction des saisons, Ta Liên Son est recouvert du blanc des fleurs du camellia japonica, du rouge des feuilles d’érable ou bien du rose des fleurs du Rhododendron. Il ne faut pas non plus manquer de visiter la forêt des théiers séculaires. La beauté naturelle exceptionnelle du site ravit Luu Lan Phuong, une grimpeuse de Hanoi.

“Ta Liên Son est le premier sommet de Lai Châu que j’ai grimpé. J’ai, en fait, beaucoup d’émotions. Il y a une vieille forêt magnifique sur place. Plus je monte, plus le paysage change avec les mousses, les vieux arbres, et les rhododendrons”, dit-elle.

Il existe dans le district de Tam Duong un deuxième sommet, plus haut, qui culmine à 3.143m, réservé aux amoureux des forêts primitives, des chutes d’eau et des ruisseaux.

“Le sommet Pu Ta Leng reste encore sauvage. C’est le rêve de tous les amateurs d’aventure et de tourisme. L’ascension est longue et ardue, ce qui demande aux randonneurs une bonne santé, de l’endurance, de bonnes techniques, de l’attention, mais aussi de la patience”, confie Pham Thi Hiên Nhi, une touriste de Hô Chi Minh-ville.

Situé dans la commune de Sin Suôi Hô, du district de Phong Thô, Bach Môc Luong Tu est l’un des cinq sommets les plus hauts du Vietnam en particulier et de l’Asie du Sud-Est en général. Son paysage est pittoresque avec des sentiers sinueux, mais intéressants.

Du haut de ses 2.967m, Po Ma Lung est le septième sommet le plus haut du Vietnam. Il fait partie de la montagne de Phàn Liên Sàn, connu aussi sous le nom de Khang Su Van. Ce site, qui se trouve dans la commune de Ban Lang, du district de Phong Thô, possède des chutes d’eau à couper le souffle, des jungles primitives immenses et des tapis de fleurs qui s’étendent à perte de vue.

“Notre province a de nombreux paysages grandioses propices au tourisme d’aventure. Nous nous sommes appliqués à créer des circuits originaux pour attirer davantage de touristes”, déclare Trân Tiên Dung, président du comité populaire de Lai Châu.

Autour des sommets se trouvent les hameaux des minorités ethniques locales. Leur culture traditionnelle contribue aussi à valoriser l’attractivité du tourisme de Lai Châu. - VOV/VNA