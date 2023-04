La Havane (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê et le président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (ANPP) Esteban Lazo Hernández ont déposé samedi 22 avril des fleurs sur les tombes du héros national cubain José Martí, du leader Fidel Castro Ruz, du “père de la Nation” Carlos Manuel de Céspedes et “la mère de Cuba” Maria Grajales de Maceo au cimetière de Santa Ifigennia.

Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê à son arrivée à Santiago de Cuba. Photo: VNA

S’exprimant au cimetière, le plus haut législateur vietnamien a souligné que le Parti, l’État et le peuple du Vietnam se souviendraient à jamais du grand soutien que le Parti, l’État et le peuple de Cuba ont apporté au Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationales dans le passé et l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie à l’heure actuelle.

Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê rend hommage. Photo: VNA

Il a exprimé sa ferme conviction qu’avec l’héritage et l’idéologie de Fidel Castro, Raul Castro et la bonne direction de la nouvelle direction, le peuple cubain frère surmontera tous les défis, restera ferme sur le chemin vers le socialisme et construira un pays de plus en plus puissant et prospère.

Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê visite le vestige de la caserne Moncada. Photo: VNA

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple du Vietnam ont été et seront toujours aux côtés du peuple cubain et se soutiendront mutuellement pour réaliser l’objectif et l’idéal révolutionnaires sur le chemin choisi vers le socialisme.

Le même jour, les plus hauts législateurs vietnamien et cubain ont visité le Musée historique du 26 juillet et l’école du 26 juillet, qui était autrefois la caserne Moncada.

Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê à l’Ecole de l’amitié Cuba-Vietnam. Photo: VNA

Plus tard, ils se sont rendus à l’Ecole de l’amitié Cuba-Vietnam à Santiago de Cuba, où ils ont parlé et encouragé les élèves handicapés, leurs enseignants et leurs infirmières.

Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê offre des cadeaux aux élèves de l’Ecole de l’amitié Cuba-Vietnam. Photo: VNA

A cette occasion, le président de l’ANV a remis à l’école 10 ordinateurs, cinq tablettes, une télévision et des jouets fabriqués par des enfants vietnamiens handicapés. – VNA