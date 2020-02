Hanoi (VNA) - En plus du Bún chả, du Chả cá La Vong, le Bò la lot et le Bánh khoái ont également conquis le cœur de nombreux visiteurs internationaux.



Bún chả

Si de nombreux restaurants à travers le pays servent du Bún chả (vermicelle de riz avec porc grillé), les étrangers mangent surtout ce plat à Hanoi. Un Bún chả se compose de porc grillé au charbon de bois laissé dans un bol de "nước mắm" (sauce de poisson) aigre-douce avec des carottes et papayes en tranches fines. On le mange avec des vermicelles de riz et des herbes aromatiques. Ce plat a figuré souvent dans la liste des spécialités mondiales de CNN, Lonely Planet, National Geographic ...

Chả cá La Vong

Le poisson est mariné avec un mélange de poudre de curcuma, d’ail, de galanga, de sel, de sucre et de "nước mắm" pendant environ une heure. Ensuite, le poisson est grillé grossièrement puis frit. Les convives peuvent goûter le Chả cá avec vermicelles de riz, aneth, herbes aromatiques, mắm tôm (pâte de crevette), cacahuètes grillées, ... Récemment, ce plat a été présenté par de nombreux sites de voyages internationaux.



Bánh khoái Huê





En plus de la cuisine de Hanoi, la cuisine de Huê est également appréciée par les visiteurs étrangers, y compris le Bánh khoái. En plus de la farine, ce plat compose de crevettes, d’œufs de poule, de bacon et de germes de soja, servis avec des crudités.



Le Bánh khoái Thuong Tu est apparu dans le célèbre guide de voyage de Lonely Planet, dans la série télévisée "Découvrir la gastronomie du Vietnam" du chef Luke Nguyen produite par SBS (Australie).



Cao lâu Hôi An

Le journal britannique The Guardian a commenté que l’histoire de Hoi An est toute contenue dans un bol de Cao lâu. Un bol de Cao lâu se compose de nouilles moelleuses, de porc, de crudités, de germes de soja et de crêpes croustillantes.



Bò la lot

Il s'agit d'un plat choisi par de nombreux clients en raison du mélange de saveurs typiques de la feuille de la lot, du bœuf et d’une couche de sésame blanc au-dessus.



En outre, un certain nombre d'autres plats ont conquis le cœur des visiteurs internationaux comme les rouleaux de printemps, salade de fleurs de banane, nem lui,… Des plats vietnamiens simples et rustiques, avec une combinaison habile et créative des chefs, et des ingrédients et épices de chaque région. -CPV/VNA