Photo d'illustration : vietnamnet

Hanoï, 25 juillet (VNA) - Les touristes philippins ont été les plus gros dépensiers au Vietnam l'année dernière, selon l'Annuaire statistique 2022, récemment publié par l'Office général des statistiques.Les touristes de ce pays de l'ASEAN ont doublé leurs dépenses lors de leurs voyages au Vietnam, passant de 1.124,7 dollars en 2017 à 2.257,8 dollars en 2019.Les touristes belges se classent au deuxième rang avec 1 995,3 dollars, suivis des voyageurs en provenance des États-Unis (1.709,7 dollars), d'Australie (1.416,5 dollars), du Danemark (1.383,5 dollars) et de Norvège (1.346,2 dollars).Les dix premiers pays avec les dépenses les plus élevées lors d'une visite au Vietnam comprennent également les Pays-Bas (1.317,5 dollars), le Canada (1.315,5 dollars), le Royaume-Uni (1.212,7 dollars) et l'Allemagne (1.283,2 dollars).À l'autre extrémité du spectre, les touristes dépensant le moins venaient du Laos, avec une dépense moyenne de seulement 343,5 dollars par personne, suivis du Cambodge (734,9 dollars), de l'Indonésie (804,9 dollars) et de la République de Corée (838,4 dollars).Dans l'ensemble, le rapport a montré que les dépenses moyennes des touristes internationaux visitant le Vietnam ont légèrement augmenté, passant de 1.141,5 dollars en 2017 à 1.151,7 dollars en 2019.La part la plus importante des dépenses moyennes est allée à l'hébergement, représentant plus de 30 % (ou 347,2 dollars). Les dépenses alimentaires représentaient 21,9 % (ou 251,9 dollars), les transports locaux 16 % (184,6 dollars), les visites touristiques 9 % (103,2 dollars) et les achats 12,4 % (142,7 dollars).Le Vietnam a officiellement rouvert au tourisme le 15 mars 2022. En 2022, le pays a accueilli près de 3,7 millions de visiteurs internationaux, soit une multiplication par 23,3 par rapport à l'année précédente mais seulement environ 20 % du chiffre de 2019.En 2023, le Vietnam s'est fixé pour objectif d'accueillir huit millions de touristes internationaux (au début de l'année, avant que son plus grand marché d'envoi de touristes, la Chine, n'annonce officiellement ses plans de réouverture), visant un revenu total de 650.000 milliards de dongs. Au cours des six premiers mois de l'année, le secteur du tourisme a accueilli près de 5,6 millions de visiteurs, atteignant 70 % du plan fixé.- VNA