Manilles (VNA) - Le ministère de la Santé des Philippines a déclaré que l’éclosion de dengue représentait désormais une épidémie nationale.

Les Philippines ont enregistré 146.062 cas de dengue entre janvier et le 20 juillet de cette année, soit une augmentation de 98% par rapport à la même période en 2018. Le ministère de la Santé a déclaré que l’épidémie avait causé 622 décès.

Les Philippins ont réaffirmé le 6 août d'interdire toujours le premier vaccin mondial contre la dengue, le Dengvaxia, produit par l’entreprise transnationale française Sanofi, malgré l’évolution rapide de cette épidémie.

En février dernier, les Philippines avaient interdit la vente, l'importation et la distribution de vaccins Dengvaxia après le décès des dizaines enfants parmi plus de 700.000 personnes vaccinées entre 2016 et 2017.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le vaccin Dengvaxia est homologué pour être utilisé dans 20 pays. L'âge d'application de ce vaccin est de 9 ans et plus.

La dengue est une infection virale transmise par des moustiques, présente dans les pays tropicaux. Elle peut provoquer des douleurs articulaires, des nausées, des vomissements et des éruptions cutanées, ainsi que des problèmes respiratoires, des hémorragies et des défaillances d’organes dans les cas graves. -VNA