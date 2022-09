Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos et sa suite rencontrent le président indonésien Joko Widodo et des responsables au palais présidentiel de Bogor pour discuter des partenariats entre les deux pays dans les domaines du commerce et de la défense. Photo : inqurer.net

Hanoï, 7 septembre (VNA) - Les Philippines et l'Indonésie ont réaffirmé leur engagement en matière de défense et de sécurité pour renforcer la coopération frontalière entre les deux pays d'Asie du Sud-Est.Cet engagement se traduit par le renouvellement de l'accord entre les délégations des deux parties lors de la visite de trois jours du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos à Jakarta, à partir du 4 septembre.L'accord reste le pilier du partenariat de défense et militaire des deux pays qui renforcera la collaboration entre leurs agences de défense, promouvant davantage la conduite d'activités de coopération et renforçant la modernisation de l'armée philippine, a déclaré le ministère philippin des Affaires étrangères dans un communiqué. .Les deux parties ont convenu de revoir leur accord sur le passage des frontières et les patrouilles frontalières, a ajouté le communiqué.Ferdinand Romualdez Marcos et le président indonésien Joko Widodo ont également assisté à la signature d'un plan d'action quinquennal décrivant des programmes bilatéraux dans divers domaines, notamment la sécurité, la défense, la gestion des frontières, la lutte contre le terrorisme, l'économie, l'énergie, la mer, la culture et l'éducation, le travail et la santé. .Le 6 septembre, le président Ferdinand Romualdez Marcos s’est rendu à Singapour, la prochaine étape de son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction le 30 juin.- VNA