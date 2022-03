Les employés de la cimenterie La Hiên. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Il est prévu que le 1er avril et du 4 au 7 avril, la Commission tarifaire des Philippines tiendra des auditions publiques pour envisager d’étendre les mesures de sauvegarde pour le ciment importé de certains pays, y compris le Vietnam, a annoncé jeudi 17 mars le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Parce que les Philippines ont déclaré que l'augmentation soudaine des importations de ciment était la cause de graves dommages à l'industrie manufacturière du pays.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Commission tarifiaire des Philippines a annoncé le 11 mars dernier le prochain plan de mise en œuvre dans le cas où l'on envisage l'extension des mesures de sauvegarde pour les ciments type 1 et type 1P importés de certains pays, y compris le Vietnam.

Afin de protéger au mieux les droits et intérêts légitimes, le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande aux entreprises concernées d'étudier activement l'annonce de la Commission tarifaire des Philippines, de suivre de près la situation et de mettre à jour les informations sur cette affaire.

En outre, les entreprises doivent se coordonner étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour recevoir une assistance en temps opportun, en particulier en cas de problèmes inhabituels. -VNA