Le président philippin, Rodrigo Duterte (gauche) et le président russe, Vladimir Poutine. Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - La Russie est un marché prioritaire pour le commerce et les investissements des Philippines, a déclaré le président philippin, Rodrigo Duterte lors du Forum des entreprises Russie-Philippines tenu le 4 octobre à Moscou.

Selon lui, les relations économiques entre les deux pays se développent de manière positive, avec le commerce bilatéral ayant doublé par rapport à 2017.



Les produits aquatiques des Philippines ont été récemment autorisés à exporter en Russie et vers d'autres marchés eurasiens, a déclaré le dirigeant.



Il a déclaré que la coopération commerciale avec la Russie créeraient diverses opportunités, notamment plus d'emplois pour les Philippins.



Le 2 octobre, le président philippin a entamé sa visite de cinq jours en Russie. Lors de son entretien avec le président russe, Vladimir Poutine, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale en vue d'établir un partenariat solide.



Lors de la visite de Rodrigo Duterte, les deux pays ont notamment signé 10 accords de coopération d'une valeur de 6,6 millions de dollars dans les domaines de l'agriculture et de fourniture des équipements.



Le ministère de l'Énergie des Philippines et la Corporation d'État de l'énergie atomique de Russie Rosatom ont également signé un accord afin de mener une étude sur la possibilité de construction d'une centrale nucléaire aux Philippines, avec le soutien russe. -VNA