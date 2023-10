Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Malaisie souhaite sincèrement que le Vietnam continuera à se développer de manière prospère et que l’amitié entre la Malaisie et le Vietnam se resserrera de plus en plus, a affirmé mercredi 4 octobre le nouveau consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Firdauz Bin Othman.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



S’exprimant lors d’une cérémonie célébrant le 66e Jour de l’Indépendance de la Malaisie (31 août), organisée par l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), le diplomate a déclaré que l’événement était la manifestation de l’amitié étroite entre la mégapole du Sud et la Malaisie.

Il a exprimé son espoir de voir davantage d’activités de collaboration entre le consulat général de Malaisie et la HUFO et ses organes pour encourager les échanges entre les peuples et promouvoir les liens commerciaux et touristiques.

La Malaisie considère le Vietnam comme un partenaire important et les deux pays sont toujours des amis proches, que ce soit dans les relations bilatérales, au sein de l’ASEAN ou sur la scène internationale, a-t-il ajouté.

Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Malaisie de Hô Chi Minh-Ville, Trân Ngoc Son, a déclaré que les relations Vietnam-Malaisie se développaient très bien dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la culture, des arts, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Hô Chi Minh-Ville attache toujours de l’importance aux relations entre le Vietnam en général et la ville en particulier avec la Malaisie, a encore indiqué le responsable. – VNA