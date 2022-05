Hanoi (VNA) - Les trois principales agences de notation de crédit au monde, Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, ont annoncé que les perspectives de crédit du Vietnam sont au niveau «Positif».

Rehausser la note de crédit nationale revêt une signification très importante et stratégique pour que nous puissions accéder au marché des capitaux à un coût raisonnable, selon un représentant de HSBC. Photo: HNM

Cela s’explique par l’amélioration de l'environnement macroéconomique et la stabilité financière du pays ces derniers temps.



La note de crédit national est l'un des indicateurs importants évalués de manière objective et indépendante par les organisations internationales. Une note élevée signifie la bonne capacité de gestion de la dette budgétaire et publique.



Ces dernières années, la note de crédit du Vietnam a toujours montré une tendance à la hausse, avec des perspectives passant de "stables" à "positives".



Le Vietnam s'est vu attribuer la note BB par Standard & Poor's et Fitch Ratings, avec une perspective "positive". L'agence de notation Moody's a annoncé le maintien de la note de crédit à «Ba3» pour les émissions en devises nationales et étrangères et les prêts à prime non garantis. Elle a aussi annoncé l'ajustement des perspectives de crédit au niveau «Positif».



Le Vietnam s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2030 une note de crédit «BBB-» évaluée par Standard & Poor's et Fitch Ratings, et "Baa3" par Moody's.



Cela témoigne de la bonne gestion de la dette budgétaire et publique du Vietnam ainsi que son succès dans le contrôle de l'épidémie de Covid-19 et la relance de l'économie post-épidémique.



Ces dernières années, la note de crédit du Vietnam a toujours montré une tendance à la hausse, avec des perspectives passant de "stables" à "positives". Photo: baodautu



«Nous prévoyons une croissance du PIB de 6,1% en 2022 et 6,3% en 2023. Par conséquent, Fitch Ratings prévoit que les efforts du gouvernement dans le maintien de la stabilité macroéconomique, l’amélioration des finances publiques contribuera à rehausser la note de crédit ces années prochaines», a déclaré Mme Sagarika Chandra, directrice du crédit national de Fitch Ratings dans la région Asie-Pacifique.



«Rehausser la note de crédit nationale revêt une signification très importante et stratégique pour que nous puissions accéder au marché des capitaux à un coût raisonnable. HSBC prévoit une croissance du PIB du Vietnam en 2022 d'environ 6,5% et ce taux devrait se maintenir pour les années à venir. Nous sommes donc assez optimistes quant à la possibilité d'atteindre la meilleure note de crédit avant 2030», a déclaré Ngo Dang Khoa, responsable du segment des taux de changes, des marchés de capitaux et des services de valeurs mobilières au sein de HSBC Vietnam. - CPV/VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source