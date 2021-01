Hau A Lenh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti, vice-président et secrétaire général du comité central du Front de la patrie du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les camarades, présentés par le Comité central du Parti au 13e Congrès national, répondent essentiellement aux normes et sont des personnes à pleine capacité, prestige et perspective, a déclaré Hau A Lenh, membre du Comité central.



Hau A Lenh, secrétaire du Comité du Parti, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné l’attention particulière accordée par le Comité central du Parti du 12e mandat à la préparation du personnel pour le 13e Congrès national du Parti.



Un sous-comité du personnel au service du 13e congrès a été créé en octobre 2018 lors du 8e Plénum du Comité central du Parti. Le 9e plénum a commencé le travail de personnel pour le 13e congrès. Les orientations de ce travail ont été définies lors du 12e plénum et discutées de plusieurs reprises lors des 13e, 14e et 15e plénums.



Répondant aux exigeants de l’œuvre de développement du pays, le Comité central a choisi les camarades expérimentés et prestigieux pour présenter au 13e Congrès, a déclaré Hau A Lenh.



Selon l’agenda du 13e congrès, le travail de personnel sera discuté en trois jours et commencera à partir de l’après-midi du 28 janvier. Les votes pour les postes de membre du Comité central du Parti du 13e mandat auront lieu le 31 janvier et ceux pour les postes de membre du Bureau politique, du Secrétariat et des dirigeants du Parti, le 1er février. -VNA