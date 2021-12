Des passagers à l'aéroport Tan Son Nhat de Hô Chi Minh-Ville. Photo: suckhoedoisong.vn

Hanoi, 24 décembre (VNA)- Les personnes séjournant au Vietnam moins de 14 jours à des fins professionnelles ne sont pas tenues de se soumettre à une quarantaine, mais doivent respecter pleinement les mesures de prévention COVID-19, selon une directive du ministère de la Santé du 24 décembre.Les personnes éligibles incluent les personnes entrant à des fins diplomatiques, officielles ou commerciales, les investisseurs, les experts, les travailleurs qualifiés et leurs familles; les personnes citées dans les accords avec les nations respectives et les personnes ayant des contacts avec ceux qui séjournent au Vietnam pendant une courte période.Au cas où ils devraient participer à des activités dans diverses localités, des plans de voyage détaillés sont requis, avec l'approbation des autorités locales.Les visiteurs et personnes en contact avec eux sont priés de se conformer au message 5K : Masque, Désinfection, Distance, Sans rassemblement et Déclaration de l’état de santé et de surveiller de près leur état de santé.Si les personnes à l'entrée souhaitent prolonger leur séjour au Vietnam, elles doivent suivre les réglementations en vigueur en matière d'immigration et de contrôle du COVID-19, a ajouté le ministère.Les unités et organisations d'accueil sont chargées de dresser la liste des arrivées prévues entrant non aux fins susmentionnées et de couvrir les factures médicales s'il y a des cas de COVID-19 liés. - VNA