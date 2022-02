Photo: abc.net.au

Canberra (VNA) - Le 17 février, le ministre de l'Agriculture de l'Australie, David Littleproud, a déclaré que son ministère travaillait pour permettre les exportations à tire d'essai de pêches et nectarines australiennes vers le Vietnam dans les mois à venir.

« Le Vietnam est un marché prioritaire pour nos produits haut de gamme et nous sommes ravis que l'achèvement des négociations techniques signifie que nos pêches et nectarines pourront accéder à ce précieux marché », a-t-il déclaré.

Le président de Summerfruit Export Development Alliance de l'Australie, Ian McAlister, a déclaré que la réouverture du marché vietnamien était de bon augure pour le secteur d'exportation de fruits de l'Australie.

En mars et en avril, des pêches et des nectarines australiennes arriveront au Vietnam, ouvrant la voie à l’arrivée d’un plus grand volume en décembre prochain. Ian McAlister espère que les prunes australiennes seront également bientôt exportées au Vietnam.- VNA