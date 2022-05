Hanoi (VNA) – Les barrières de péages l’autoroute Hanoi-Hai Phong seront remplacées par des portiques qui détecteront les badges de télépéage pour les abonnés, permettant un trajet plus fluide et plus simple.

L’autoroute Hanoi-Hai Phong est apparue comme l’un des axes les plus appropriés pour importer cette innovation. Photo : VNA



Les véhicules reliant Hanoi à Hai Phong pourront à partir du premier juin à 09h00 circuler à la vitesse autorisée sans ralentir ni s’arrêter en passant sous ces portiques s’ils sont abonnés à la carte télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) dont le compte est suffisamment garni.



Les usagers qui ne paient pas le péage d’autoroute, se verront infliger une amende de deux à trois millions de dôngs et une suspension du permis de conduire pendant une durée d’un à trois mois selon les situations, en vertu de l’aliéna c, clause 4, article 5 du décret n°100/2019/ND/CP modifié et complété par le décret n°123/2021/ND-CP du gouvernement.



