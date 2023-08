Hanoï, 4 août (VNA) - Les gouverneurs et les maires des villes des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont signé le 2 août une déclaration conjointe pour développer des villes durables, inclusives et résilientes dans la région.

Photo d'illustration : https://environment.asean.org/

La déclaration conjointe a été signée le dernier jour de la réunion des gouverneurs et des maires des capitales de l'ASEAN (MGMAC) et du Forum des maires de l'ASEAN (AMF) qui s'est tenue à Jakarta, en Indonésie, les 1er et 2 août, qui a réuni environ 500 participants, dont des gouverneurs , maires et représentants des gouvernements régionaux des pays de l'ASEAN.Dans ses remarques de conclusion, le gouverneur par intérim de Jakarta Heru Budi Hartono a déclaré que la déclaration conjointe contient un accord qui vise à renforcer la coopération intra-bloc pour établir une vie urbaine durable afin de soutenir le développement de la communauté de l'ASEAN.Les délégués ont exprimé leur conviction que le développement urbain durable soutiendra l'objectif commun de l'ASEAN et contribuera à renforcer sa position en tant que centre de croissance économique régional.- VNA