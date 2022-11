Photo d'illustration : Thediplomat

Kuala Lumpur, 7 novembre (VNA) - Les principaux Partis politiques et syndicats politiques de Malaisie ont commencé leur campagne pour la 15e élection générale, selon la Commission électorale.Jusqu'à 39 Partis et syndicats politiques participeront aux élections générales, dont le Barisan Nasional (BN, Front national), le l'Alliance nationale (Perikatan Nasional), le Parti unifié indigène de Malaisie (Parti Pribumi Bersatu Malaysia) et le Parti Gerakan Tanah Air (GTA).Pas moins de 945 candidats de différents partis et 108 candidats indépendants ont terminé leur inscription le 5 novembre. Il s'agit du chiffre le plus élevé de l'histoire des élections générales en Malaisie, prédisant un scrutin compétitif.La campagne des Partis se concentrera sur les problèmes en suspens, notamment les opportunités d'emploi, le coût de la vie, l'inflation, la pauvreté et la stabilité politique.La Commission électorale malaisienne a fixé au 19 novembre la date du scrutin pour les élections générales. Les forces armées et les électeurs étrangers éligibles voteront le 15 novembre.La Malaisie compte actuellement 21.173.638 électeurs éligibles, dont 1.141.749 électeurs âgés de 18 à 20 ans.- VNA