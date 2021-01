Hanoï, 30 janvier (VNA) – En ces jours, le 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) continue de recevoir des messages de félicitations des Partis politiques, des organisations et amis internationaux de par le monde.

Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam compte 1.587 délégués représentant plus de 5,1 millions de membres du Parti dans tout le pays. Photo : VNA

Le message de félicitations du Parti politique "Russie unie" a écrit: "Le 13e Congrès du PCV Vietnam est non seulement une étape importante dans l’œuvre de construction du Parti et de l'État, mais aussi une fondation pour continuer à développer l'économie nationale, consolider la stabilité politique et élargir les relations internationales, pour le bonheur et la prospérité du peuple vietnamien.

La coopération efficace entre le Parti de la Russie unie et le Parti communiste du Vietnam continuera à se développer, contribuant à promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie ".

Dans son message de félicitations envoyé au 13e Congrès du Parti, le Parti de la Russie Juste a déclaré: «Le 13e Congrès est un événement particulièrement important pour le Parti communiste du Vietnam et l'ensemble de la nation vietnamienne. Un partenariat de confiance entre le Vietnam et la Russie, cultivée par des générations de dirigeants et des peuples des deux pays, est un bien inestimable, qui doit être préservée.

Le message de félicitations du Parti populaire de l'Inde a écrit: "Les relations entre l'Inde et le Vietnam ont porté à une nouvelle hauteur et définissent une vision commune de la paix et de la prospérité. Le Partenariat stratégique intégral Inde - Vietnam est une nouvelle avancée dans cette direction".

Lors de son message de félicitations, le Parti libéral démocrate du Japon a exprimé ses sincères remerciements au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et aux dirigeants vietnamiens pour leur grande contribution au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et le Japon, ainsi que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral démocrate du Japon.

Le message a souligné que la promotion du développement durable de la relation entre les deux Partis deviendra une base de l'amitié entre les deux pays et le développement vigoureux du partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon. - VNA