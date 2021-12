Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong, s’est entretenu en visioconférence mercredi 29 décembre avec le président du présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), Shii Kazuo.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Vo Van Thuong (centre) lors de l’entretien, le 29 décembre. Photo : VNA

Ils se sont informés de la situation de chaque Parti, de la politique de développement et la politique extérieure de chaque pays, ont partagé des évaluations de la situation mondiale et régionale.Les deux parties ont évalué les résultats de la coopération entre le PCV et le PCJ durant ces derniers temps et discuté des orientations de coopération future, notamment le maintien des échanges, le partage régulier d’informations et d’expériences en matière d’édification du Parti, de développement socio-économique, de recherche théorique et de coopération entre collectivités.Elles se sont réjouies du bon développement des relations Vietnam-Japon et ont convenu de travailler ensemble pour pousser le développement vigoureux des relations entre le PCV et le PCJ, et les deux pays.