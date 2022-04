Photo d'illustration: CTV/Vietnamplus



Hanoï (VNA) - La décision de Hanoï d'autoriser la réouverture des écoles maternelles à partir du 13 avril a reçu un large soutien de nombreux parents et écoles.



Les écoles maternelles ont connu la plus longue pause à cause du COVID-19. Cette fermeture a causé des bouleversements dans la vie des familles, les enfants ne pouvant rester seuls à la maison. Par conséquent, la réouverture des écoles maternelles est une grande joie pour les parents. C'est aussi une grande joie pour les enseignants.

Nguyen Thi Mai Huong, directrice du jardin d'enfants de Phuong Canh (arrondissement de Nam Tu Liem), a déclaré que tout le personnel se prépare activement pour le retour des élèves.



« Nous nettoyons et désinfectons l’école, en accordant une attention particulière à la cuisine car c'est très important pour les enfants d'âge préscolaire. L'école prépare en outre un menu pour renforcer la santé des élèves. Tout sera prêt pour les accueillir à nouveau à l'école », a déclaré Mme Huong.



Par rapport aux écoles publiques, les écoles privées ont plus de difficultés dont le manque d'enseignants car beaucoup d’entre eux ont changé de travail pour pourvoir gagner leur vie.



“Nous souhaitons recevoir bientôt des politiques de soutien de l'État afin de relancer le système préscolaire privé après les graves effets de l'épidémie de COVID-19”, a partagé Tran Thanh Ha, enseignante dans l’arrondissement de Hoang Mai. -VNA